Het nieuws in een minuut: 16 januari In de nieuwsminuut van 16 januari 2018 onder meer aandacht voor de cao voor het busvervoer (foto: RTV Drenthe)

In het nieuws in een minuut praten we je bij over de twee verdachten uit de gemeente Midden-Drenthe die opgepakt zijn in een grote fraudezaak met Europese subsidies. Er is een nieuwe cao voor het busvervoer, dus geen stakingen meer de komende tijd. En de landbouwwinkel in Wijster blijft open.