Zeldzame zeeforel opgevist uit Peizerdiep

RODEN - In het Peizerdiep tussen Roden en Lieveren heeft een visser een zeldzame zeeforel gevangen. Goed nieuws voor de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe, die zich al jaren inzet om de zeeforel terug naar Drenthe te krijgen.

Drie jaar geleden is de vis samen met duizenden anderen uitgezet in het Groote Diep, tussen Westervelde en Langelo. Het is volgens Henk Mensinga, directeur van de Hengelsportfederatie, de eerste zeeforel die met zekerheid is teruggekeerd. "Het is voor ons een teken dat de natuur zich hersteld. We zetten ieder jaar tienduizend vissen uit, dus dan is het erg fijn dat we weten dat er een terug is gekomen", vertelt Mensinga.Doordat mensen de Lauwerszee in het noorden van Groningen afsloten door dijken, gemalen en sluizen te bouwen, konden zeevissen vanaf de Waddenzee niet meer bij het Groningse en Drentse zoete water komen om hun eitjes te leggen. Die leggen de vissen in de zogenaamde bovenloop: het eerste gedeelte van een rivier of beek in de buurt van de bron.Sinds de jaren '60 van de vorige eeuw was de zeeforel in Drenthe uitgestorven, maar inmiddels ligt er een plan om zeevissen weer in de Drentse beken te krijgen. Mensinga: "We zijn samen met het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen en natuurorganisaties al langer bezig de Waddenzee weer aan te laten sluiten op de bovenloop. We willen eigenlijk graag metingen gaan doen, maar daar hebben we helaas nog geen geld voor."