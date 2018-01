Rechter wil meer duidelijkheid over minderjarige meisjes in Casa Grande

LEEUWARDEN/GIETERVEEN - De rechtbank in Leeuwarden wil meer duidelijkheid over de gang van zaken in seksclub Casa Grande in Gieterveen.

Bij een controle in februari 2016 trof de politie drie vrouwen aan die illegaal in Nederland waren. Twee van hen zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) minderjarig. De club werd hierna drie maanden gesloten. De 54-jarige eigenaar en de 54-jarige beheerster van Casa Grande worden onder andere verdacht van mensenhandel.Bij de rechtbank in Leeuwarden diende vandaag een regiezitting over de zaak, waarbij de verdachten niet aanwezig waren. De minderjarige meisjes zijn volgens de advocaten van de verdachten niet aan het werk geweest in de club. “Mijn cliënte heeft dames steeds weggestuurd uit de keuken en bar, zeg maar de werkomgeving. Dit omdat er twijfels waren over hun paspoorten”, zegt Willem Bierens.In de paspoorten die de meisjes bij zich hadden stond dat hun leeftijd 32 jaar was. Volgens de officier van justitie zou een van de paspoorten zelfs van een man zijn. Het OM vindt dat er genoeg bewijs is om te kunnen zeggen dat de verdachte schuldig zijn: “Uit taps blijkt dat de verdachten wel degelijk van plan waren om de dames aan het werk te zetten.”“Het is bijna onmogelijk om goed te kunnen vaststellen hoe oud de dames daadwerkelijk zijn”, zegt advocaat Bierens. De advocaten willen dat de dames nog eens ondervraagd worden over de gang van zaken bij Casa Grande. “In het verhoor bij de politie hebben ze nauwelijks iets verteld”, aldus advocaat Hugo Pellinkhof.De rechter is het daarmee eens en wil dat de rechter-commissaris de meisjes opspoort en dat meer duidelijk wordt over hoe hun leeftijd is vastgesteld. Probleem is wel dat niemand weet waar zij op dit moment verblijven en daarom wordt de inhoudelijke behandeling van de zaak voor onbepaalde tijd uitgesteld. De rechter vindt wel dat van uitstel geen afstel moet komen: “Ik wil zo snel mogelijk resultaat.”