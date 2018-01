Eis: 2,5 jaar cel voor ‘exorbitant geweld’ in Elim en Hoogeveen

HOOGEVEEN/ELIM - Tegen een 21-jarige man uit Elim eiste het Openbaar Ministere vandaag tweeënhalf jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van vijf jaar.

De man pleegde volgens de officier van justitie in de nieuwjaarsnacht van 2016 op 2017 in Elim openlijk geweld door vijf keer zwaar vuurwerk naar de Mobiele Eenheid (ME) van de politie te gooien.De ME’ers waren uitgerukt omdat het blussen van een vreugdevuur uit de hand liep en een groep van zo’n zeventig jongeren zich tegen de brandweer en de politie keerde.De ME stond in linie toen de Elimmer het vuurwerk zou hebben gegooid, verklaarden zes ME'ers. De man ontkent.Zijn broer werd in november veroordeeld tot 180 uur werkstraf voor betrokkenheid bij het geweld in Elim. Een andere plaatsgenoot kreeg honderd uur celstraf van de rechtbank.De aanklaagster vindt ook bewezen dat de man een poging tot doodslag pleegde op 2 juli in Hoogeveen. Hij trapte toen een 41-jarige Hoogevener meerdere keren tegen het hoofd nadat hij met vrienden uit een café aan de Hoofdstraat kwam. Dat gebeurde toen het slachtoffer, dat ook uit het café kwam, ruzie kreeg met een van zijn vrienden.Die vriend was een 19-jarige Hoogevener. Het slachtoffer kwam in een steegje bij de kroeg met het kettingslot van zijn fiets dreigend op de 19-jarige man af. Die pakte het kilo’s zware slot af en begon het slachtoffer te slaan. De man, die al gevloerd was door de Elimmer, kreeg meerdere klappen met het slot. Dit ziet de officier ook als een poging tot doodslag. Ze eiste 228 dagen jeugddetentie, waarvan 180 voorwaardelijk en honderd uur werkstraf tegen de Hoogevener.Tegen een 20-jarige man uit Hoogeveen, die het slachtoffer ook zou hebben geschopt en geslagen, eiste de officier 164 dagen jeugddetentie, waarvan 120 voorwaardelijk voor zware mishandeling.De mannen moeten in totaal zo’n 6400 euro schadevergoeding aan het slachtoffer betalen, vindt de aanklaagster. "Exorbitant geweld tegen een weerloos slachtoffer", vatte ze de zaak samen. Het 41-jarige slachtoffer raakte buiten bewustzijn voor het geweld. Er stond onder meer een schoenafdruk op zijn hoofd, hij had een hersenschudding en een gebroken pols. De man vertelde in de rechtszaal dat hij nog steeds niet kan werken.Volgens getuigen trapte de Elimmer het slachtoffer tegen het hoofd alsof hij een scooter aantrapte. De 19-jarige medeverdachte verklaarde dat hij bang was dat de man na de laatste trap was overleden. De Elimmer zei dat hij alleen een keer tegen zijn schouder heeft getrapt, maar ontkende schoppen tegen het hoofd.Alle drie de verdachten zijn vaker veroordeeld voor geweld en hebben volgens psychologen agressieproblemen, waarvoor ze moeten worden behandeld. Ook zaten ze allemaal in een proeftijd van eerdere straffen. De Elimmer heeft een persoonlijkheidsstoornis en is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.Uitspraak: 30 januari.