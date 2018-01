Wolf reisde ongezien in Nederland, ook in Drenthe

DE WIJK - Een vrouwelijke wolf uit Duitsland is ongezien via Nederland naar België gereisd. Tussen 18 en 19 december heeft de wolf in de buurt van De Wijk gelopen.

De wolf is volgens dier-ecoloog Hugh Jansman van de Wageningen Universiteit bij Hardenberg de grens overgestoken, waarna ze in de boswachterij Hardenberg bleef. Daarna is het roofdier richting het noordwesten gegaan en is Drenthe ingewandeld.Ver kwam de wolf niet in onze provincie, want bij de A28 ter hoogte van De Wijk kon ze niet meer verder. De wolf is omgekeerd en in een maand tijd ongezien via Overijssel, Gelderland, Limburg en Brabant naar België gereisd. "Daar is ze nu twee weken, wat erop wijst dat ze in België blijft. Ze is daarmee de eerste Belgische wolf in honderd jaar", vertelt Jansman.Ondanks dat de wolf ongezien in Nederland is geweest, betekent niet dat niemand wist dat ze hier was. De wolf draagt een zender met een halsband en werd door Duitsers in de gaten gehouden. Ze heeft ook een naam: Naya. Jansman: "De Duitsers hebben ons laten weten dat Naya hier was toen ze al in België zat, op 3 januari. Dat doen ze zo laat, omdat ze verstoring van de wolf willen voorkomen."Er zijn volgens Jansman gedurende de periode dat Naya in ons land was meldingen binnengekomen van dode schapen, maar DNA-onderzoek moet uitwijzen of die echt het slachtoffer van de wolf zijn geworden. Schaapherders hoeven volgens Jansman echter niet heel bang te zijn voor het verblijf van een wolf in Nederland. "Zwervende wolven zoals deze pakken wat ze tegenkomen. Dat kan een konijn of hert zijn, maar ook een schaap. Maar gevestigde wolven gaan in een natuurgebied leven en zullen veel meer op wilde dieren jagen", vertelt Jansman.De kans dat een wolf zich in de nabije toekomst permanent in Nederland vestigt is volgens Jansman zeker aanwezig. Jansman: "In 2000 was er nog maar één roedel wolven in Duitsland, maar inmiddels zijn het er zo'n 78. Nu heeft er al eentje zich in België gevestigd. Je kunt op je klompen aanvoelen dat het in Nederland ook niet zo lang meer gaat duren."