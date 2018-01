Deel dit artikel:











Assen heeft meeste gezinnen met laag inkomen In de gemeente Assen zijn de meeste huishoudens die onder de armoedegrens leven (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - In Assen woonden in 2016 de meeste gezinnen die onder de lage-inkomensgrens leefden, kijkend naar de provincie Drenthe. Het gaat om 9 procent van de huishoudens.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Assen wordt gevolgd door Emmen (8,9 procent) en Coevorden (7,8 procent). Tynaarlo staat onderaan op deze lijst, met een percentage van 4,8 procent.



Rotterdam en Bloemendaal

Met 15,3 procent zijn er in Rotterdam de meeste huishoudens die in armoede leven. De nummers twee en drie zijn de gemeenten Groningen (14,7 procent) en Amsterdam (14,6 procent). In Rozendaal is dit percentage het laagst (2,9 procent).



In totaal leefden in 2016 590.000 huishoudens in armoede. Dat is 8,2 procent van alle huishoudens. De verwachting is dat dit aantal in 2018 zal dalen naar 7,9 procent.



Lage-inkomensgrens

De lage-inkomensgrens in 2016 was 12.360 euro per jaar. Omgerekend is dat 1.030 euro per maand. Voor een alleenstaande ouder met een kind ligt die grens op 1.370 euro en voor een alleenstaande ouder met twee kinderen op 1.940 euro.