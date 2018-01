Deel dit artikel:











OM wil geen straf voor neersteken boze neef De rechtbank in Assen (foto: Kim Stellingwerf / RTV Drenthe)

ASSEN/BEILEN - Als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt, hoeft een 33-jarige man uit Emmen niet de cel in voor het neersteken van zijn neef in zijn toenmalige huis in Beilen. Volgens de officier van justitie is het namelijk vrijwel zeker dat hij handelde uit noodweer, omdat zijn neef hem aanviel.

Het OM vroeg daarom om ontslag van rechtsvervolging. Dat wil zeggen dat de verdachte wel heeft gedaan wat hem ten laste is gelegd, maar dat hij of het feit niet strafbaar is. Een voorbeeld hiervan is wanneer er sprake was van zelfverdediging.



Een avondje klussen

De 33-jarige man was die avond met een vriend aan het klussen in zijn appartement aan de Molenstraat. Zijn neef woonde onder hem en had last van het lawaai. De man stormde op een gegeven moment dronken het appartement van de verdachte binnen en viel hem aan, waardoor hij op de grond viel.



De verdachte vertelde in de rechtszaal dat zijn neef toen zijn keel dichtkneep en hij totaal in paniek raakte. Hij greep iets dat naast hem op de grond lag en sloeg zijn belager daarmee. Dat bleek later een mes te zijn, dat hij gebruikte bij het klussen.



Een vriend die bij hem was, werkte zijn neef de deur uit. De politie vond hem diezelfde avond gewond op de keukenvloer van zijn eigen appartement. De man was in zijn long geraakt en belandde in het ziekenhuis op de intensive care.



Enkelband

De 33-jarige man werd opgepakt en zat een tijd vast. Inmiddels is hij met een enkelband vrij en woont hij in Emmen. Met zijn neef uit Beilen wil hij naar eigen zeggen niets meer te maken hebben. De Emmenaar is vaker veroordeeld voor geweldszaken, zoals afpersing en diefstal met geweld. Hij is meerdere keren veroordeeld tot een gevangenisstraf.



Zover komt het deze keer niet, als het aan de officier van justitie ligt. Hij vindt het verhaal van de Emmenaar, dat hij zijn neef neerstak uit zelfbescherming, aannemelijk en gaat uit van noodweer. Daarom verdient de verdachte volgens hem geen straf.



De rechter doet over twee weken uitspraak.