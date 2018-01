Deel dit artikel:











Recordaantal deelnemers Dutch Open Darts in Assen Martin Adams won de Dutch Open Darts in 2016 (foto: RTV Drenthe)

DARTS - Het aantal deelnemers van de Dutch Open Darts blijft maar groeien. Ten opzichte van vorig jaar doen er deze editie driehonderd mannen meer mee. Het aantal vrouwelijke deelnemers is met veertig gestegen en ook zijn er weer meer kinderen die in de Bonte Wever de strijd aan het bord aangaan.

Geschreven door Karin Mulder

"We hebben zelf veel promotie gedaan op social media. De mond-tot-mondreclame is ook heel positief", zegt Paul Engelbertink namens de Nederlandse Darts Bond. "Daarnaast zit de dartssport in de lift. Er is zoveel aandacht voor deze sport en daar profiteren we met de Dutch Open Darts ook van. De organisatie kan dit jaar ook veel meer mensen ontvangen nu de Bonte Wever is verbouwd. We maken geen gebruik meer van de tenten die vroeger op de ijsbaan stonden. Dat is ook heel fijn."



Meer dan 3200 mannen

Het aantal heren, dat in singelpartijen uitkomt, is de magische grens van de drieduizend inmiddels gepasseerd. De teller staat op 3.241. Daarnaast gaan er 346 vrouwen van start. Het toernooi van de BDO is uniek omdat toppers en amateurs tegen elkaar spelen.



Nieuw dit jaar is een toernooi voor mensen met een beperking. Voor het para-darts hebben 31 deelnemers zich ingeschreven.



Mark Mc Geeny

De Engelsman Mark McGeeney won de laatste editie van het toernooi in Assen. Hij versloeg in de finale de Schot Ross Montgomery.



Live op TV Drenthe

Het toernooi begint op vrijdag 2 februari en duurt tot en met zondag 4 februari. Net als voorgaande edities is de finaledag live op TV Drenthe te volgen.