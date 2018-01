Deel dit artikel:











Assen wil nieuwe raadszaal voor ruim zes ton Schetsontwerp van de nieuwe raadszaal (ontwerp: architectenbureau De Zwarte Hond) Het schetsontwerp van de nieuwe raadszaal (ontwerp: architectenbureau De Zwarte Hond) De nieuwe raadszaal moet multifunctioneel worden. (ontwerp: architectenbureau De Zwarte Hond)

ASSEN - De opstelling is statisch, de akoestiek is niet goed en er zijn technische en bouwkundige gebreken. De raadszaal van Assen is volgens de gebruikers gedateerd en moet vervangen worden.

Donderdag stemt de raad over een voorstel van meer dan zes ton voor de verbouwing van de raadszaal.



"Zes ton is heel veel. En je realiseert je als overheid ook heel goed dat als je geld aan de eigen huishouding uitgeeft, dat mensen daar met gefronste wenkbrauwen naar kijken. Met die blik hebben wij er ook naar gekeken. Als je post voor post kijkt wat je daarvoor moet doen, dan is dit bedrag echt nodig", aldus burgemeester Marco Out van de gemeente Assen.



Make-over

De raadszaal moet volgens de burgemeester en de fractievoorzitters een complete make-over krijgen. De opstelling moet worden veranderd, beeld- en geluidsapparatuur moeten worden vervangen en ook zullen er nieuwe stoelen worden besteld. "Het is heel hard nodig. De zaal is versleten", zegt Out.



Assen groeit

Assen blijft maar groeien en ook daar is de huidige raadszaal niet op ingericht. Binnen enkele jaren verwacht de gemeente 70.000 inwoners te hebben, waardoor er twee extra raadsleden bijkomen.



De raadszaal wordt steeds vaker gebruikt voor huwelijken en andere bijeenkomsten. "We willen de ruimte graag multifunctioneel gebruiken en dat kan beter als we de raadszaal aanpassen", zegt Out.



De Zwarte Hond

Voor de klus zijn vier architecten gevraagd om een schetsontwerp te maken. De fractievoorzitters en twee ambtenaren die gaan over vastgoed hebben gekozen voor het ontwerp van De Zwarte Hond uit Groningen. Dit architectenbureau ontwierp eerder onder andere De Nieuwe Kolk en het nieuwe stationsgebouw van Assen.