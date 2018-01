Deel dit artikel:











Kleine half miljoen voor betere waterkwaliteit GS en Noorderzijlvest willen 470.000 euro subsidie beschikbaar stellen voor verbeterde waterkwaliteit (foto: pixabay.com)

ASSEN - Gedeputeerde Staten willen samen met het waterschap Noorderzijlvest ruim 470.000 euro beschikbaar stellen aan het project 'Schoon erf, schoon water'. Dit is bedoeld voor akkerbouw- en melkveebedrijven in Noordwest-Drenthe.

Deze twee projecten van LTO Noord moeten bijdragen aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Provinciale Staten moet er nog wel mee instemmen. Het bestuur van Waterschap Noorderzijlvest heeft dit al gedaan.



Minder uitstroom bestrijdingsmiddelen

Het doel van het project is om de uitstroom van bestrijdingsmiddelen of mest naar het oppervlaktewater te verminderen. Gedeputeerde Cees Bijl: "Met deze bijdrage stimuleren we agrarische ondernemers om duurzame en innovatieve maatregelen te nemen, waardoor de waterkwaliteit verbetert."



Boeren nodig

Carla Alma, bestuurslid van Noorderzijlvest, sluit zich hierbij aan: "We hebben de boeren nodig om minder vervuilende stoffen in het slootwater langs de akkers en weilanden te krijgen. Deze subsidie helpt daarbij."