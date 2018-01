Deel dit artikel:











Daniël Lohues vertaalt Nijntje: Het was echt mooi om te doen De omslag van de Drentse vertaling van Nijntje (illustratie: Uitgeverij Bornmeer

ERICA/EMMEN - Verhalen van het beroemde konijntje Nijntje zijn vertaald in het Drents. Opa en Oma Pluus en Nijntje in 't Dierenpark komen binnenkort uit. De vertaling van dat laatste boek, Nijntje in 't Dierenpark, is van de hand van Daniël Lohues.

Voor de muzikant uit Erica was het niet een heel grote stap om ineens een boek te vertalen. "Ik ben altijd bezig met woorden. Maar het was echt mooi om te doen, het ging ook lekker."



'Ik wilde er eigenlijk Nijntie van maken'

Lohues kreeg van uitgeverij Bornmeer wel een lijstje met regels waar hij zich aan moest houden. Zo mocht hij de naam van Nijntje niet veranderen en moest hij ook de specifieke rijmvorm gebruiken. Die regels vond hij wel prima. "Het moet natuurlijk wel in die stijl blijven. Ik wilde er eigenlijk eerst Nijntie van maken, maar dat was niet de bedoeling", grapt Lohues.



"En die rijm natuurlijk", vervolgt hij. "Als mensen dat voorlezen aan hun kinderen, dan moet je wel het origineel behouden. Ik houd ervan als het rijmt en als je precies de goede lettergrepen gebruikt. Ik werk graag in die stijl, dat ging hartstikke mooi."



Lohues noemt het een eer dat hij gevraagd werd voor de Drentse vertaling. "Ja, het is toch niet niks hè. Nijntje is heel beroemd."



'Ik verzon in mijn hoofd allemaal avonturen'

De Ericaan ging op zijn eigen manier bezig met de vertaling. Inspiratie voor zijn muziek vindt hij ook als hij onderweg is, dus voor zo'n vertaling ook. "Ik had eerst dat verhaaltje goed uit de kop geleerd. En 's nachts met autorijden ben ik gaan denken: hoe zal ik dat zeggen?"



Lohues had er veel plezier in. Zoveel plezier zelfs, dat zijn fantasie af en toe op hol sloeg en hij complete verhalen in z'n hoofd erbij verzon. "Ik ging gekke dingen verzinnen, die natuurlijk helemaal niet in het boekje terecht zijn gekomen. Ik verzon allemaal avonturen, dat Nijntje werd ontvoerd met een ufo en toen zaten we ineens vast in een café in Zwartemeer. 'En Nijntje nam er nog iene'", lacht Lohues.



Al met al is hij blij met het resultaat. "Ik had wel wat vrijheid, maar je zit wel met die tekeningen. Toch vind ik het wel heel Drents geworden", aldus Lohues.