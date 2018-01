Vorkje prikken met burgemeester Van Dijk populair

GIETEN - Burgemeester Piet van Dijk is al door veertig inwoners van de gemeente Aa en Hunze gevraagd om aan te schuiven voor het avondeten.

"Sommige mensen hebben echt een belang en gaan misschien daarom iets met de burgemeester eten, maar er zijn ook mensen die hem gewoon willen leren kennen", zegt een woordvoerder van de burgemeester.Van Dijk deed vorige week tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente een oproep. Hij hekelde de vlugge contacten op sociale media en houdt meer van 'echte ontmoetingen'.De oproep wordt deze week op de gemeentepagina geplaatst en dus zou het aantal uitnodigingen nog verder op kunnen lopen. "We zijn de etentjes druk aan het inplannen. Het plan was om een keer per week ergens te eten, maar we plannen de burgemeester nu al twee keer per week ergens in", aldus een woordvoerder.