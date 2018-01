Scoutinggroep Assen zamelt geld in om grond onder clubgebouw te kopen

ASSEN - Scoutinggroep Johannes Post (JPG) in Assen wil de grond onder en rond het clubhuis kopen van de gemeente Assen. Kosten? 30.000 euro. Een bedrag dat dat de club niet zomaar even in kas heeft.

JPG zit sinds 1967 in het gebouw aan de Houtlaan. Toen werd een pachtovereenkomst voor vijftig jaar gesloten met de gemeente Assen, voor 2,50 gulden. Binnenkort verloopt deze overeenkomst.Volgens de scoutinggroep zal een nieuwe overeenkomst voor een kortere periode zijn, die daarnaast ook nog honderden euro's duurder wordt. En dat past niet in de begroting. Assen zou het recht hebben om de overeenkomst te beëindigen.Daarom wil de scoutinggroep het terrein van de gemeente kopen. De gemeente wil het terrein wel voor 30.000 euro van de hand doen. Een bedrag dat volgens de club heel schappelijk is. "Dit is een unieke kans voor ons om de toekomst van het gebouw te waarborgen", zo schrijft JPG . Inmiddels is er zo'n 12.000 euro ingezameld.Mensen kunnen via een donatie symbolisch aandeelhouder worden. "Wij bieden de mogelijkheid symbolisch te beleggen in diverse kavels, met een waarde van 50 euro, 100 euro, 250 euro, 500 euro of 1.000 euro. (...) Alle donateurs ontvangen een certificaat van symbolisch aandeelhouderschap en zullen worden vereeuwigd op een plaquette aan de gevel van het gebouw."