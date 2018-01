Kans op gladheid door sneeuw [update]

ASSEN - Het kan glad zijn op de Drentse wegen door winterse buien. Volgens het KNMI kunnen natte weggedeelten opvriezen en daardoor gladheid veroorzaken.

"De neerslagsoort is steeds meer overgegaan in de vorm van sneeuw. Het sneeuwt tijdens buien behoorlijk en het blijft dus op sommige plaatsen liggen. De buien gaan later vandaag over in natte sneeuw en regen. We moeten daarom rekening houden met gladheid", vertelt RTV Drenthe-weerman John Havinga.Naast de kans op sneeuw en gladheid, waarschuwt het KNMI ook voor zware windstoten van 80 tot 100 kilometer per uur. Het weerinstituut heeft daarom tot vanmiddag 15.00 uur code geel afgekondigd. Weggebruikers wordt daarom aangeraden het rijgedrag aan te passen.