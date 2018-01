Omstreden schoonmaakbedrijf vrijdag met CNV om tafel

ASSEN - Schoonmaakbedrijf Jaquet & De Groot en vakbond CNV gaan vrijdag om tafel om de klachten van de schoonmakers te bespreken.

Het schoonmaakbedrijf is onder meer ingehuurd door de drie Drentse hotels van Van der Valk . Verscheidene schoonmakers kaartten aan dat er wordt gerommeld met urenbriefjes en dat respect soms ver te zoeken is. Ook zou er een sfeer van intimidatie, jaloezie en boosheid zijn."Daarom gaan we vrijdag met Jaquet & De Groot spreken", zegt Jan Kampherbeek van CNV. "Er moet op een nette manier betaald worden, de werkdruk moet omlaag en de omgang met de werknemers moet respectvol zijn. Je zou zeggen dat dat evident is, maar dat is daar blijkbaar niet het geval."CNV zegt dat er nog geen afspraak staat met Van der Valk, tot frustratie van Kampherbeek. "We hebben Van der Valk meermalen gevraagd in december, maar we krijgen maar geen antwoord. Dat het rond de kerstdagen niet lukt snap ik, maar het duurt nu wel erg lang."Volgens Kampherbeek moet Van der Valk juist nu zijn verantwoordelijkheid nemen. "De mensen daar moeten immers een fatsoenlijk schoonmaakbedrijf inhuren. Daarnaast lijkt het me een goed idee dat Van der Valk meer met zijn personeel praat. Die lopen daar zo'n driehonderd dagen per jaar rond, dus enige betrokkenheid lijkt me logisch."Van der Valk zegt snel met een reactie te komen.