Tweede Kamer wil deze maand nog regels over afhandeling aardbevingsschade Minister Eric Wiebes, met op de achtergrond een tribune vol Groningers (foto: ANP / Bart Maat)

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil binnen twee weken nieuwe regels voor de afhandeling van de schade van Groningers die door de gaswinning zijn gedupeerd. Die hebben daar te lang op moeten wachten, vinden regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie en een groot deel van de oppositie.

Ook premier Mark Rutte zei vrijdag al dat er binnen twee weken een zogeheten schadeprotocol moet liggen, maar later verruimde hij dat weer wat. Verantwoordelijk minister Eric Wiebes van Economische Zaken sprak vorige week zijn ongeduld uit over het uitblijven van de nieuwe regels. Daardoor ligt de schadeafhandeling al bijna een jaar stil. Maar vanavond liet hij weten dat dit niet binnen twee weken lukt.



Het lange wachten op een nieuw protocol, dat nodig was omdat de NAM in Assen zich niet meer met de schadeafhandeling mocht bemoeien, is een van de grootste grieven van de Groningers.



Valt Drenthe ook onder het schadeprotocol?

In Drenthe blijft onduidelijkheid bestaan over de afhandeling van schades door aardbevingen. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer uit Groningen pleitte vanavond voor duidelijkheid. Zo vroeg hij zich af of bijvoorbeeld Emmen ook onder het Groningse schadeprotocol gaat vallen, omdat daar ook aardbevingen voorkomen. Ook CDA-Tweede Kamerlid Agnes Mulder uit Assen maakte zich vanavond in het debat opnieuw hard voor Drenthe. Daarnaast vroeg zij aandacht voor de gasopslag bij Langelo.



Minister Eric Wiebes wilde inhoudelijk niet ingaan op het protocol en er evenmin over onderhandelen in de Tweede Kamer.