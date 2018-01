Unitas bereikt landelijke beker

HANDBAL - Unitas uit Rolde heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van de landelijke beker. De tweede divisionist uit Rolde won in Enschede de regiofinale van eersteklasser Cabezota met 23-19.

Bekersprookje Unitas ten einde

Dapper Unitas kansloos tegen Volendam

Unitas had het lastig tegen de studentenclub en pas in de slotfase wist het team van trainer/coach Henk Smeenge het verschil te maken.In 2013 duurde het bekeravontuur van Unitas tot de kwartfinale, waarin Aalsmeer een maatje te groot was in sporthal Boerhoorn in RoldeEen jaar eerder bereikte Unitas ook al de laatste acht, maar was het kansloos in en tegen Volendam.Unitas plaatste zich dus voor de laatste zestien in het bekertoernooi. Daarbij zitten ook automatisch Hurry-Up en E&O. Ook DFS Arnhem, LIONS 1 en 2, Hellas, Aalsmeer, Volendam, BEVO en Quintus zijn al verzekerd van een plek in de 1/8e finales.Waneer de loting wordt verricht is nog niet bekend.