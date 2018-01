Advocaat nabestaanden Molukse treinkapers doet aangifte tegen topambtenaar Defensie

DE PUNT/DEN HAAG - Advocaat Liesbeth Zegveld heeft vandaag in het proces over de mariniersactie bij de gekaapte trein in De Punt in 1977 aangifte gedaan tegen een aantal ambtenaren van de ministeries van Defensie en van Justitie en Veiligheid vanwege beïnvloeding van getuigen in een civiele zaak.

Onder hen is de hoogste ambtenaar van het ministerie van Defensie, secretaris-generaal Wim Geerts. Zegveld had al aangekondigd dat ze in deze zaak aangifte zou gaan doen.Het gaat om ambtenaren die vorig jaar betrokken waren bij verschillende bijeenkomsten waarop oud-mariniers werden bijgepraat over het proces dat nabestaanden van twee doodgeschoten kapers voeren tegen de Nederlandse staat. Zegveld staat de nabestaanden bij. Een aantal mariniers werd dit najaar opgeroepen als getuigen om te vertellen over hun optreden dat een einde maakte aan een wekenlange kapingsactie door Zuid-Molukkers.Ook is de aangifte gericht tegen ambtenaren die oude geluidsbanden van de actie overhandigden aan advocaat Geert-Jan Knoops, die ze aan de mariniers liet horen. Volgens Zegveld werden ze voorbereid en waren ze niet volledig vrij om te verklaren. Beïnvloeding is in het nadeel van haar cliënten en is ook strafbaar, aldus de advocaat. De aangifte is gedaan bij de hoofdofficier van justitie in Den Haag.De nabestaanden willen boven tafel halen of de twee 'onrechtmatig' zijn gedood omdat ze toen al gewond en weerloos op de grond lagen. Defensie sprak eerder de aantijgingen van zowel onrechtmatigheid als de beïnvloeding ten zeerste tegen.Morgen zal Zegveld aan de rechtbank in Den Haag vragen pleidooi te mogen voeren in het proces. De rechtbank zal later beslissen of dit kan of dat de zaak een schriftelijke vervolg krijgt.