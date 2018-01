'Nog te vroeg voor omgekeerde bewijslast mijnbouwschade in Drenthe'

DEN HAAG/ASSEN - CDA-Kamerlid Agnes Mulder uit Assen vindt het nog te vroeg om de omgekeerde bewijslast, als het gaat om mijnbouwschade, ook in Drenthe in te voeren.

Mulder zegt dat de Kamer het in eerste instantie goed wil regelen voor de Groningers. "Doordat de problemen in Groningen zo groot zijn, geldt het principe van omgekeerde bewijslast. Dat is door ons allemaal in Den Haag bepaald. En dat geldt nu alleen voor Groningen. De minister moet kijken hoe dat dan voor de rest werkt.""Als je direct relateert aan het Groninger gasveld, dan zou je dus ook Langelo en de uitlopers van Groningen in Drenthe eronder kunnen laten vallen. Emmen valt daar dan niet onder. De minister moet daar wel duidelijkheid over geven, omdat wij als voltallige Tweede Kamer hebben gezegd dat de omgekeerde bewijslast in eerste instantie geldt voor Groningen, vanwege de omvang van de schademeldingen."GroenLinks diende gisteravond tijdens een debat met minister Eric Wiebes een motie in om alle gedupeerden van mijnbouwschade, dus ook in bijvoorbeeld Emmen, te helpen via het schadeprotocol voor Groningen. Die motie werd opmerkelijk genoeg niet ondertekend door CDA. "Als je het schadeprotocol op alle mijnbouwactiviteiten in heel Nederland gaat doen, dan heeft dat hele grote effecten. We willen het in eerste instantie goed regelen voor de Groningers", aldus Mulder.Mulder wijst wel op het schadeprotocol voor de rest van Nederland. "Dat is inmiddels opgezet door een apart loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Daar is een website voor en daar kunnen mensen zich melden. Wij moeten ook weten van de minister of dat goed werkt. Als dat niet goed werkt, komt natuurlijk op termijn ook omgekeerde bewijslast voor de rest van Nederland in beeld. Dat is nogal een behoorlijk ingrijpende maatregel en op dit moment vind ik dat te vroeg. Maar iedereen in Drenthe met mijnbouwschade moet fatsoenlijk geholpen worden."Volgens Mulder is Wiebes ook nog bezig met een onderzoek van de Technische commissie bodembeweging om te kijken of andere mensen in Nederland die te maken hebben met mijnbouwschade, kunnen rekenen op een protocol in lijn met Groningen.De politica uit Assen zucht op de vraag of ze tevreden is met wat het debat heeft opgeleverd. "Dit was het maximaal haalbare voor iedereen. Dat is geen leuke boodschap natuurlijk. Wij hebben wel als volledige Kamer laten zien hoe wij het allemaal willen hebben. En dat het snel moet en op die manier kun je wel invloed uitoefenen op de minister en op de andere partijen die aan tafel zitten. Dit is gewoon onbestaanbaar dat dit zolang moet duren", zegt Mulder.Het CDA-Kamerlid verwacht dat ze binnen nu en drie weken weer in debat gaat met minister Wiebes. "Hij wacht op dit moment op een rapport van de Staatstoezicht op de Mijnen over de hele situatie in Groningen. Als die gegevens er zijn, is dat voor ons een aanleiding om weer in debat te gaan."