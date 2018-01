Strooiwagen glijdt van de A37

De strooiwagen belandde op de zijkant in een sloot (foto: Van Oost Media)

OOSTERHESSELEN - Een strooiwagen van Rijkswaterstaat is vanmorgen van de weg geraakt op de A37 tussen de afslagen Geesbrug en Oosterhesselen.