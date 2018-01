Autofanaten openen zaak met Amerikaanse auto's in Assen

Helemaal in tegenwoordig: roestige auto's als deze Buick (foto: RTV Drenthe/Erwin Kikkers)

ASSEN - Je zou het een uit de hand gelopen hobby kunnen noemen. Patrick Bouwknegt en Hans van Roon zijn helemaal weg van oude, Amerikaanse auto's. En die liefde voor de wagens heeft nu geleid tot een eigen autozaak in Assen.

De twee vrienden kopen de Amerikaanse bolides, maar sleutelen er ook aan en verkopen ze. Een greep uit de merken: Buick, Oldsmobile, Pontiac, Dodge en Chevrolet."Dit is echt een uit de hand gelopen hobby. Een aantal maanden geleden zijn we begonnen om een showroom op te zetten en in te richten", vertelt Bouwknegt. "Er staan echt unieke exemplaren tussen, daar zul je waarschijnlijk nooit een tweede van vinden."Een paar dagen na de officiële opening vanaan de Industrieweg, ging verslaggever Erwin Kikkers langs: