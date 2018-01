Stelling: Ik wil zelf mijn burgemeester kunnen kiezen

ASSEN - De Tweede Kamer bespreekt vandaag een voorstel van D66 om de benoeming van de burgemeester uit de grondwet te halen.

Als de Kamer het erover eens wordt, kunnen inwoners straks mogelijk zelf rechtstreeks hun burgemeester kiezen.Nu beveelt de gemeenteraad een kandidaat aan. De minister van Binnenlandse Zaken doet vervolgens een voordracht, waarmee het kabinet moet instemmen. De koning benoemt daarna officieel de nieuwe burgemeester.Een lange procedure en wie weet, wordt vandaag na jaren een eerste stap gezet richting een gekozen burgemeester in plaats van een benoemde burgemeester.Wilt u zelf de nieuwe burgemeester van uw gemeente kunnen kiezen?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of laat uw reactie achter op Facebook.com/RTVDrenthe Gisteren was onze stelling: Wie vrij wil met carnaval, moet een andere vrije dag inleveren. Een meerderheid van 84 procent was het eens met die stelling. Er stemden 2.363 mensen.