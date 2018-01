Hoger beroep van tafel: Alescon en FNV bereiken akkoord over nabetalen loon

ASSEN - Werkvoorzieningsschap Alescon en vakbond FNV hebben een akkoord gesloten over het nabetalen van loon aan Alescon-medewerkers die gedupeerd waren door een uitzendconstructie. Het hoger beroep dat Alescon wilde instellen, is hiermee van tafel.​

Vrijdag hebben de partijen overeenstemming bereikt, zo meldt de FNV vandaag.Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Alescon had in 2011 een eigen uitzendconstructie bedacht om meer mensen aan het werk te houden. Ze deden hetzelfde werk als eerder, maar kregen minder betaald omdat ze ineens onder de uitzend-cao vielen. Daarom stapte de FNV in 2016 naar de rechter en die stelde de werknemers eind vorig jaar in het gelijk.Afgesproken is nu dat de medewerkers alles krijgen terugbetaald wat ze zijn misgelopen. Dat betreft onder meer een eindejaarsuitkering, maar ook eventueel seniorenverlof en ziekengeld volgens de cao van de sociale werkvoorziening. Het gaat om een bedrag van in totaal 900.000 euro.Ook komen de medewerkers per 1 januari van dit jaar in vaste dienst bij Alescon. Dat kost jaarlijks zo'n 350.000 tot 400.000 euro extra, zo is berekend door Alescon. De nabetaling wordt in één keer uitgekeerd. Dat is belangrijk voor de medewerkers, omdat ze anders over veel jaren mogelijk huur- of zorgtoeslag zouden moeten terugbetalen.Bij Alescon werken mensen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo.De kwestie over de uitzendconstructie leidde tot veel commotie in Den Haag, omdat PvdA-Kamerlid William Moorlag een paar jaar directeur was van Alescon. Leden van zijn eigen partij vonden dat hij moest stoppen als Kamerlid, omdat hij medewerking had verleend aan de uitzendconstructie die later door de rechter verboden werd.Een commissie van de PvdA onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat Moorlag mag blijven. Hij kan nog steeds geloofwaardig zijn partij vertegenwoordigen. De commissie zegt dat hij goede bedoelingen had, ook al werd de uitzendconstructie later een schijnconstructie genoemd.