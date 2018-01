Passagiersgroei vliegveld Eelde is boven verwachting

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft afgelopen jaar meer mensen vervoerd dan verwacht.

Het Drentse vliegveld had een passagiersgroei van 26 procent ten opzichte van 2016. In totaal reisden 228.000 mensen van of naar de luchthaven. En dat is een record.Eind vorig jaar dacht Groningen Airport Eelde nog uit te komen op een groei van 23 procent Volgens de luchthaven is de groei te danken aan een toenemend aantal mensen dat van en naar Londen en Kopenhagen reist. Ook de vluchten in het zomerseizoen naar zonbestemmingen zijn populair, aldus het vliegveld.Groningen Airport Eelde verwacht dit jaar weer te groeien, omdat het aantal vluchten flink wordt uitgebreid. De groei is ook goed voor de werkgelegenheid en levert minimaal dertig nieuwe arbeidsplaatsen op.