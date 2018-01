Deel dit artikel:











Soort van de maand: stinken als een bunzing In januari staan we stil bij de bunzing (foto: Flickr/Helen Haden

Elke maand kiezen we een soort die we in de schijnwerpers zetten. In januari besteedt ROEG! in samenwerking met het IVN en Heel Drenthe Zoemt extra aandacht aan de bunzing.





Meestal krijst de bunzing terwijl hij zijn klieren leegspuit. Niet gek dat je er ontzettend van kan schrikken als een bunzing het op een schreeuwen zet en ook nog eens enorm stinkt. Handig voor de bunzing, want die kan zich terwijl jij je hart uit je keel haalt vliegensvlug uit de voeten maken.



Zo klinkt de schreeuw van een bunzing:





IVN-doe-tip: Maak je eigen bunzingstankpotje.

Laat je kinderen beleven hoe het is als een bunzing zijn stank vrijlaat. Dat kun je volgens het IVN nabootsen door een bunzingstankpotje te maken.



Pak een plastic bekertje met een beetje water erin. Ga naar buiten en loop eens snuffelend rond. Hoe ruiken bomen? Hoe ruikt het mos? Hoe ruikt aarde? Hebben stenen ook een geur? Kun je ook vies ruikende bloemen en planten vinden?



Stop de meest vies ruikende dingen die je kunt vinden in je bekertje. Gebruik een stokje om de inhoud van het bekertje flink fijn te stampen. Zo komen de geuren extra goed vrij.



En.... lukt het je om iemand uit de buurt te houden met je eigen stankpotje?



