FNV blij met akkoord Alescon: Onrust voor werknemers nu voorbij

ASSEN - "Alle onrust voor Alescon-werknemers is nu van de baan. De overeenkomst tussen FNV en Alescon kan rust geven voor iedereen", reageert Gea Lotterman van FNV over het nabetalen van loon aan Alesco-medewerkers.

Het hoger beroep dat Alescon wilde instellen, is van tafel.​ Sociaal werkvoorzieningsbedrijf Alescon had in 2011 een eigen uitzendconstructie bedacht om meer mensen aan het werk te houden. De werknemers deden hetzelfde werk als eerder, maar kregen minder betaald omdat ze ineens onder de uitzend-cao vielen. Daarom stapte de FNV in 2016 naar de rechter en die stelde de werknemers eind vorig jaar in het gelijk.Afgesproken is nu dat de medewerkers alles krijgen terugbetaald wat ze zijn misgelopen. Het gaat om een bedrag van 900.000 euro. "We hebben het over eindejaarsuitkeringen, seniorendagen en eventueel misgelopen loon door ziekte. Dat wordt nu terugbetaald. De medewerkers komen ook allemaal in dienst bij Alescon en dat is wel het grootste goed wat behaald is in dit vonnis. Dat betekent gewoon werkzekerheid tot aan je pensioen, want dat zijn afspraken uit de cao en dat is wel degelijk van belang voor deze doelgroep", zegt Lotterman.Volgens Lotterman gaat FNV samen met Alescon kijken naar de eventuele gevolgen per persoon. "Dat brengen wij in kaart en het allergrootste goed is dat Alescon heeft geaccepteerd dat zij verantwoordelijk zijn voor de eventuele gevolgschade. Wij gaan nu zorgen dat de uitvoering geen negatieve gevolgen heeft voor individuele werknemers." Het bedrijf neemt eventuele gevolgen van de huur- of zorgtoeslag van medewerkers voor zijn rekening."Er zijn vanaf 2011 tot nu zeshonderd mensen door de uitzendconstructie gegaan. Niet iedereen zal er nog werken, dus daar moeten wij ook naar kijken. Iedereen die in de periode van 2011 tot 2015 daar heeft gewerkt, kan rechten ontlenen aan dit vonnis. Dat gaan wij nu samen met Alescon organiseren en uitvoeren. De medewerkers hebben uitermate positief gereageerd. Zij zijn er nu op gerust dat dit goed geregeld gaat worden", besluit Lotterman.Bestuursvoorzitter Mirjam Pauwels van Alescon vertelt dat de hele zaak een flinke impact heeft gehad. "De werkwijze is destijds met het volle verstand aangegaan, om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen. Ook nu, na het vonnis, gaat het belang van de medewerkers voorop. In de gesprekken met FNV ontstond ruimte om daar het gesprek over te voeren en dus kom je op dit besluit. Het is een situatie uit het verleden en geldt niet meer door de participatiewet. Wij willen door naar de toekomst en we laten nu in overleg met FNV deze deal sluiten."Naast de nabetalingen van 900.000 euro bedragen de structurele lasten voor Alescon 450.000 euro per jaar. Bij Alescon werken mensen uit de gemeenten Aa en Hunze, Assen, De Wolden, Hoogeveen, Midden-Drenthe en Tynaarlo. "Iedere gemeente heeft een bepaald aandeel daarin en draagt daarin ook de financiële last", verklaart Pauwels."Wij zijn opgelucht en blij dat we dit boek nu dicht kunnen doen. Het was een onrustige tijd voor de medewerkers, maar we hebben nogmaals altijd het beste met ze voor gehad. Ook toen al die wettelijke veranderingen op tilt waren. Wij zijn opgelucht en blij en dat we weer naar de toekomst kunnen kijken", besluit Pauwels.