Man slaat vriendin met pan in het gezicht en krijgt werkstraf De man is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 36-jarige Assenaar moet een taakstraf van 52 uur uitvoeren voor het mishandelen van zijn - inmiddels - ex-vriendin.

Omdat de man tijdens de mishandeling nog in zijn proeftijd zat, komen daar nog eens 28 uren bovenop.



De man en zijn ex-vriendin hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over wat er die desbetreffende avond in juni 2017 is gebeurd.



Volgens de vrouw is ze met een pan op het hoofd geslagen, meermalen met een vuist op het hoofd en in het gezicht geslagen en bij haar keel gegrepen.



Hysterisch

Volgens de Assenaar kwam de pan per ongeluk tegen haar aan en heeft hij zijn toenmalige vriendin enkel geduwd omdat ze ‘hysterisch’ deed.



“Ik hielp haar met het uitpakken van de vaatwasser. Tegelijk pakten we de pan. We begonnen te trekken. De pan schoot uit mijn hand, vol in haar gezicht. Dat ging absoluut niet expres.”



Letsel

Maar de rechter vond het letsel van de vrouw niet passen bij de verklaring van de man. Ze legde de Assenaar een werkstraf op van 52 uur en een gevangenisstraf van 31 dagen, waarvan 30 voorwaardelijk.



Daarnaast moet de man zich houden aan de bijzondere voorwaarden van de reclassering, met onder meer meldplicht en een behandeling.



De man is eerder veroordeeld voor huiselijk geweld.