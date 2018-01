Meer ooievaars geteld dan vorig jaar

DE WIJK - Tijdens de jaarlijkse ooievaarstelling afgelopen weekend zijn dit jaar meer overwinterende ooievaars geteld dan vorig jaar. De ooievaarsmelders telden gezamenlijk al 583 ooievaars en dat aantal loopt nog op.

Ooievaarsstichting STORK spreekt van een succesvol telweekend. "Er waren dit jaar vierhonderd melders; dat zijn er echt heel veel. Die 583 ooievaars die we geteld hebben is echt een minimum, daar komt in ieder geval nog wel tien procent bij", vertelt Wim van Nee van STORK.Vorig jaar werden er tijdens het telweekend 553 ooievaars geteld. Dat was toen een flinke teleurstelling ten opzichte van 2016, toen er 750 overwinterende ooievaars werden gemeld. "Dat verschil kan trouwens ook met het aantal tellers te maken hebben. Of het weer: als het buiten slecht is, hebben mensen minder zin om te gaan tellen", vertelt Van Nee.De winter is tijdens de telling in ieder geval gunstig voor de ooievaars, met zacht weer en weinig strenge vrieskou. Van Nee: "We zien vooral veel ooievaars die in hun eentje of met z'n tweeën gezien zijn, dus is er voldoende eten te vinden. Als er weinig eten is, dan zie je namelijk veel meer ooievaars die zich in groepen concentreren rondom de plekken waar wel voedsel is."In Drenthe werden veel ooievaars gezien bij ooievaarsbuitenstation De Lokkerij, in het Reestdal bij De Wijk. "Wij hebben hier 133 overwinteraars. Daarvan maken zo'n dertig vogels deel uit van onze eigen populatie. De rest komt overal vandaan", vertelt Frits Koopman van De Lokkerij. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen Koopman er 156 telde. "In onze populatie leven veel oude ooievaars en daar sneuvelt er weleens eentje van. Maar in het algemeen gaat het wel goed met de ooievaar in Nederland", zegt Koopman.Op de definitieve cijfers van de telling van 2018 moeten we nog even wachten. STORK werkt samen met vogelonderzoeksinstelling SOVON bij het verwerken van alle meldingen. "We moeten alle dubbele meldingen eruit filteren. En we krijgen ook nog altijd meldingen binnen van mensen die dit weekend hebben geteld. We hebben nog geen idee wanneer we de cijfers hebben", besluit Van Nee.