Deel dit artikel:











Militairen uit Garderen oefenen in Drenthe Kapitein Dimitri Saenen wordt geïnterviewd door Jeroen Kelderman (foto: Edwin van Stenis/RTV Drenthe)

HAVELTE - Militairen van een bevoorradingseenheid uit Garderen oefenen deze hele week in Drenthe.

Vandaag zijn ze op het militaire oefenterrein in Havelte. "De bedoeling is dat hier straks een konvooi met vrachtwagens aan komt rijden en die komen dan een aantal dingen tegen waaruit blijkt dat er iets niet in de haak is", legt kapitein Dimitri Saenen uit.



"Er is gegraven op de zandweg waar ze overheen rijden en er ligt ook een schep. Dat moet een signaal zijn dat je de weg niet kunt vertrouwen."



Vredesmissie

De militairen zijn zogenaamd met een vredesmissie bezig. Ze ondersteunen de lokale politie en justitie in de strijd tegen terroristen.



"Wij moet ze voorzien van spullen die ze nodig hebben. Dat doen we met een mix aan voertuigen; terreinvoertuigen en een aantal grote Scania's waar de lading opstaat", zegt Saenen.



Terug naar kazerne

De oefeningen duren niet lang meer, morgen gaan de militairen terug naar hun eigen kazerne in Garderen.



Saenen: "Drenthe is een prachtig gebied om te oefenen. We zijn graag in Drenthe. Nu hebben we voornamelijk op het oefenterrein bij Havelte geoefend. Maar morgen gaan weer terug."