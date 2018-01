Drugsbendeleider uit Meppel legt zich toch neer bij straf

MEPPEL - De 34-jarige Saied H. uit Meppel trekt het hoger beroep in zijn strafzaak in. De Meppeler werd op 1 augustus door de rechtbank in Assen veroordeeld tot acht jaar cel voor onder meer internationale drugshandel, het bezit van zware wapens en leidinggeven aan een criminele organisatie.

Tijdens de rechtszaak ontkende H. niet dat hij zich met drugs had beziggehouden, maar hij weigerde om uitgebreide verklaringen af te leggen. Na zijn veroordeling ging hij in hoger beroep Morgen zou de eerste pro-formazitting bij het gerechtshof in Leeuwarden zijn. "Mijn cliënt heeft gisteren het hoger beroep ingetrokken", zegt H.'s advocaat Louis de Leon.H. heeft dat op zijn advies besloten. "Appelleren is riskeren, wordt wel gezegd. Je loopt het risico dat je in hoger beroep een hogere straf krijgt. In deze zaak vind ik het zeker niet onaannemelijk dat het gerechtshof een hogere straf oplegt", aldus De Leon.Bovendien wil het nieuwe kabinet de regeling rondom de vervroegde invrijheidstelling aanpassen, zegt de advocaat. "Die gaat nu in na twee derde deel van een gevangenisstraf, maar de regering wil die aanpassen tot maximaal twee jaar, ongeacht de hoogte van de straf."De aanpassing van die wet kan volgens de Utrechtse advocaat snel geregeld zijn en ook nadelig zijn voor de Meppeler, omdat hij nu nog wel recht heeft op vrijlating na twee derde van zijn straf.H. werd in september 2015 opgepakt en zit inmiddels dus bijna 2,5 jaar vast. Er loopt ondertussen nog een strafrechtelijk financieel onderzoek tegen hem, omdat het Openbaar Ministerie vermoedt dat hij 1,6 miljoen heeft verdiend met de drugshandel en dat bedrag wil afpakken.Meerdere van de zeven andere veroordeelden in de Meppeler drugszaak kondigden in augustus ook aan in beroep te gaan. Zij werden veroordeeld tot straffen tot drie jaar cel. Omdat zij niet meer vastzitten, kan het nog maanden duren voordat zij voor het gerechtshof verschijnen.