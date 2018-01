GIETEN - Steeds meer gemeenten zetten ervaringsdeskundigen in om zogeheten generatiearmoede en sociale uitsluiting te bestrijden. De 47-jarige Alex Schepel werkt voor de gemeente Aa en Hunze.

"Pas nu, door de opleiding heb ik het doorbroken. De armoede is uit mijn hoofd verdwenen."Schepel is een typisch voorbeeld van generatiearmoede. Zijn ouders verdienden niet veel en van hem werd ook niet verwacht dat hij dat wel ging doen. De armoede gaat over van generatie op generatie."Ik heb wel een opleiding tot metaalwerker gehad en mijn broers zijn timmerman en metselaar, maar misschien had ik wel kunnen studeren aan de universiteit. Ik heb die kans nooit gehad", zegt Schepel.Armoede is vaak niet eens het probleem volgens Schepel. Mensen met weinig geld of schulden voelen zich vaak minderwaardig. "Mensen raken in een sociaal isolement. Ze voelen zich niet een volwaardig onderdeel van de maatschappij", zegt Schepel."Dat je er niet bij hoort, dat je anders wordt benaderd... Bijvoorbeeld als je een uitkering hebt. Dan krijg je een stempel. Dat doet iets met je vanbinnen. Je voelt je buitengesloten", aldus Schepel.Ervaringsdeskundigen helpen mensen die in armoede leven in het contact met organisaties, zoals de schuldhulpverlening en het UWV. "Deze mensen hebben de armoede meegemaakt en kunnen vaak een betere connectie krijgen met de cliënt. De hulp sluit zo vaak beter en sneller aan", stelt Schepel.Inmiddels geeft Schepel zelf les op de opleiding tot ervaringsdeskundige en vindt dat geweldig. Voor de opleiding in de gemeente Aa en Hunze worden nog mensen gezocht. Geïnteresseerden kunnen hier meer informatie vinden.