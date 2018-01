Deel dit artikel:











Bijtende vrouw met hiv krijgt half jaar cel Een vrouw uit Groningen beet een agente, ondanks dat ze wist dat ze hiv-positief is (foto:Pixabay.com)

MEPPEL - Een 35-jarige vrouw uit Groningen moet zes maanden de gevangenis in voor het mishandelen van een agente in Meppel. De vrouw beet tot bloedens toe in de vinger van de agente, terwijl ze wist dat ze hiv-positief was.

De agente reageerde op 5 november vorig jaar samen met een collega op een melding van een vechtpartij in een trein richting Meppel. Op het station aangekomen troffen ze een conducteur aan met kapotte kleding, die aangaf geslagen te zijn door een man. De man werd aangehouden, geboeid en verplaatst naar de auto. Daarop reageerde de vrouw van Somalische komaf door steeds “No, no, no” te roepen. Toen de agenten haar om haar identiteitskaart vroegen, weigerde ze die te geven.



Felle, hevige pijn

Ze hield de kaart geklemd tussen haar handen. Op het moment dat de agente de kaart wilde losmaken, voelde ze een felle, hevige pijn in haar rechtermiddelvinger. De tanden van de 35-jarige vrouw waren om haar vinger geklemd. De vinger bloedde op twee plekken.



Hiv-positief

De Groningse zegt zich niet meer te kunnen herinneren wat er is gebeurd en onder invloed te zijn geweest. De vrouw heeft hiv en kan de agente hiermee hebben besmet. “Mensenbeten zijn ontzettend gevaarlijk. De risico’s zijn groot. Als je weet dat je besmet bent en alsnog bijt, vind ik dat opzet”, lichtte de officier van justitie de zaak toe.



De agente heeft nog veel last van de gebeurtenis. Tot zeker mei wordt haar bloed in de gaten gehouden. Pas dan weet ze of ze ook besmet is. “Mevrouw weet nog steeds niet waar ze aan toe is. Ze is er voor onze veiligheid en dan wordt dit haar aangedaan”, ging de OvJ verder.



Schadevergoeding

De rechter noemde de mishandeling zo danig ernstig, dat ze de vrouw veroordeelde tot een gevangenisstraf van zes maanden. Ook moet de vrouw de agente een schadevergoeding betalen van ruim tweeduizend euro.