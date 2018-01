Voor miljoenen euro's aan glasvezel ongebruikt in de grond

GIETEN - Het glasvezelnetwerk dat met overheidsgeld werd aangelegd voor basisscholen, wordt niet meer gebruikt. Niet één Drentse basisschool maakt hier nog gebruik van, evenals de grote meerderheid van de Groningse scholen. Dat blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe.

In 2006 stelt het Rijk 4,2 miljoen euro beschikbaar, zodat basisscholen in buitengebieden ook snel internet kunnen krijgen tegen een acceptabele prijs. Het gaat om de provincies Drenthe, Groningen, Limburg en Zeeland. "Uniek voor die tijd", zegt Hans de Vries van Picto, een platform voor ICT voor het basisonderwijs in Groningen en Drenthe.In de Drentse en Groningse Veenkoloniën worden honderdvijftig basisscholen aangesloten op het snelle internetnetwerk. Het Rijk stelt 1,3 miljoen euro beschikbaar voor deze regio. De provincies Drenthe en Groningen dragen gezamenlijk vijf ton bij en de gemeenten geven elk 25.000 euro subsidie. De gemeente Coevorden wil ook bedrijventerreinen aansluiten op het netwerk, zij geeft daarom een ton subsidie. In totaal geven de overheden dus een subsidie van 2,2 miljoen euro.Basisscholen gebruiken na een paar jaar al zoveel meer internet dan gedacht, dat ze het contract met Essent/Ziggo moeten vernieuwen. Dit betekent dat de gemaakte afspraken niet meer gelden en de subsidie van de overheden stopt. Met andere woorden: het glasvezelabonnement is niet meer te betalen en de basisscholen laten de snelle internetverbindingen links liggen.Basisscholen in de gemeente Coevorden gingen na vijf jaar over op internet via de kabel (coax). In de gemeente Borger-Odoorn waren de basisscholen er nog sneller klaar mee: na twee jaar vonden ze de abonnementskosten voor glasvezel al te duur. In Aa en Hunze hadden de basisscholen andere afspraken gemaakt met Ziggo. Zij stapten vorig jaar over van glasvezel naar coax (ook van Ziggo)."Zeker niet", zegt Hans de Vries van Picto. "Onze scholen hebben nog gebruikgemaakt van glasvezel in een tijd dat er gewoonweg geen andere optie was." De helft van de scholen in Oost-Groningen en Drenthe is ondergebracht bij Picto. Zij maakten twaalf jaar lang gebruik van glasvezel. De andere helft moest al wel na één tot vijf jaar stoppen, omdat de kosten voor het snelle internet te hoog waren. "Zonde", zegt directeur Gerhardus Hachemus van OPO Borger-Odoorn. "Maar we konden niet anders."De openbare basisscholen in Borger-Odoorn zouden graag weer glasvezel gebruiken, omdat de internetverbinding via de kabel binnenkort geen sneller internet kan leveren aan de school. En zo'n snellere internetverbinding hebben de basisscholen wel nodig. De glasvezelverbinding ligt er nog. "Maar dat kunnen we nog steeds niet betalen", zegt de directeur. "Glasvezel is al snel vier keer zo duur als coax en we hebben tien locaties waar we dan maandelijks extra kosten maken voor internet. Dan nemen we liever een extra leerkracht aan."De provincie Drenthe zegt niets te kunnen doen aan de abonnementen die providers aanbieden. "Wel ondersteunen we lokale initiatieven om een glasvezelnetwerk in heel Drenthe aan te leggen", zegt Kim de Vries, bestuursadviseur van gedeputeerde Henk Jumelet. "Basisscholen kunnen zich daar natuurlijk ook bij aansluiten." Volgens De Vries proberen de initiatiefgroepen dan gebruik te maken van het glasvezelnetwerk dat er nu al ligt, maar zijn hier nog geen afspraken over gemaakt met Ziggo.Ziggo schrijft in een reactie het volgende: "Het komt erop neer, dat in 2006 het glasvezel dé oplossing was om voldoende bandbreedte te kunnen leveren om scholen goed te kunnen laten werken. Tegen lagere kosten is er in het huidige coaxnetwerk veel meer mogelijk en zal dit het alternatief in de toekomst zijn voor organisaties waar extra hoge beschikbaarheid minder cruciaal is."