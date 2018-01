Deel dit artikel:











Waar is ROEG! Jong bos in de Veenkoloniën ROEG! kijkt deze week in een jong bos bij Gasselternijveenschemond. (foto: RTV Drenthe)

ROEG! is deze week in een nieuw bos in de Veenkoloniën. Tussen Gasselternijveen en Stadskanaal werd zo'n 25 jaar geleden een lange strook bos aangeplant op voormalige landbouwgrond.





Wil je zelf eens naar het gebied uit onze uitzending? Op het kaartje hieronder kun je precies zien waar we deze week allemaal geweest zijn. Klik op de locatie en je krijgt een filmpje te zien met een uitleg van de boswachter. Blijf wel altijd op de wegen en paden.



Het bos is ook na 25 jaar nog jong, maar er is al wel van alles te zien. Er zitten veel reeën, we komen allerlei winterpaddenstoelen tegen en ook stuit ROEG! op een geheimzinnig slakkenkerkhof. Boswachter Evert Thomas geeft ons een bijzondere rondleiding door dit speciale bos.