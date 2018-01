Deel dit artikel:











Drentse exposeert in New York met landschapsfoto's: Heel Drenthe komt aan bod Een foto van het landschap in Nieuw-Schoonebeek (foto: Saskia Boelsums)

NIEUW-SCHOONEBEEK - Foto's van Drenthe zijn vanaf morgen te zien in een galerie in New York. Ze zijn gemaakt door Saskia Boelsums uit Nieuw-Schoonebeek.

Zij exposeert bij Morris Adjmi Architects met veertig landschappen. Een paar vragen voor Boelsums.



Met wat voor foto's exposeer je?

"Ik heb een selectie van Nederlandse landschappen gemaakt", legt Boelsums uit. "Bijvoorbeeld van het Waddengebied, maar ook het IJsselmeer. En natuurlijk ook veel landschappen van Drenthe."



Welke Drentse landschappen zijn dan in New York te zien?

"Ik woon natuurlijk in Nieuw-Schoonebeek, dus je krijgt veel van die uitzichten te zien. Maar ik heb meer foto's, bijvoorbeeld van het Bargerveen. Maar ook van de Drentsche Aa en het Sleenerzand. Eigenlijk komt heel Drenthe aan bod."



Wat voor soort landschapsfoto's maak jij het liefst?

"Je hebt bijvoorbeeld heel mooi zomerweer, met heldere luchten. Dat vind ik echt ontzettend fijn weer. Het moet niet zo saai zijn. Er moet qua weer wel wat dramatiek zijn."



New York is wel ver weg. Zijn de foto's ook dichter bij huis te zien?

"Ja, in Osnabrück bijvoorbeeld. Daar heb ik een prijs gewonnen voor landschapsfotografie, mijn foto's zijn te zien in een overzichtstentoonstelling van de prijswinnaars. En 'Mozaïek in Zuidlaren' heeft een mooie ruimte, daar komt ook een tentoonstelling."



De stad New York geeft wel even wat andere uitzichten, hè?

"Het is echt enig om in New York te zijn. Ik sta nu in mijn hotelkamer en heb een mooi uitzicht op de wolkenkrabbers. Maar ik geniet straks ook weer enorm van de uitzichten in Nieuw-Schoonebeek."