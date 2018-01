Tbs blijft voor Assenaar die kleuter in de lift probeerde te verkrachten

ASSEN/GRONINGEN - De 42-jarige voormalig inwoner van Assen, die in september 2014 een 5-jarig meisje probeerde te verkrachten in een lift in die stad, blijft de komende twee jaar in de tbs-kliniek.

De man werd eind 2015 door het gerechtshof in Leeuwarden veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging. De rechtbank in Groningen verlengde de tbs met twee jaar.De man zit sinds april 2016 in de kliniek. Daar werd vastgesteld dat hij kampt met een pedofiele stoornis en depressies. Vanaf de pubertijd heeft de man gevoelens voor kinderen. Hij werd twee keer eerder veroordeeld voor ontucht met meisjes. Voor de laatste veroordeling in 1999 onderging hij een langdurige behandeling in een psychiatrische kliniek.In 2014 ging het weer fout. De man gebruikte opnieuw alcohol en drugs. Hij viel de kleuter aan, die op haar beurt een lift invluchtte. Haar belager dook ook de lift in. In die lift betastte hij haar.Het kind ging hard gillen, waardoor zij de aandacht van omstanders trok. Die zagen hoe de man probeerde te voorkomen dat het meisje de lift uitkwam. Hij liet haar uiteindelijk los en nam de benen.De man zit nu twintig maanden in de kliniek. Volgens de deskundigen stelt de man zich sociaal en handelbaar op. Door veranderingen van regels en het personeelsverloop binnen de kliniek raakt de man echter in de stress en gebruikt hij verbaal geweld.Afgelopen maandag ging de man een stap te ver door agressief te worden richting zijn begeleiders. Hiervan is aangifte gedaan. "Ik voel mij niet gezien en gehoord", zei hij tegen de rechters. Door dit incident is begeleid verlof voorlopig ingetrokken.