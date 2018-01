Deel dit artikel:











Drents duo waagt zich aan winterse autorally Twee Drenten rijden van Hazerswoude naar Moermansk (foto: navigatenorth.nl)

HOLLANDSCHEVELD - Richard Fieten en Henry de Lange wagen zich vanaf zaterdag aan de Navigate North. Bij deze autorally wachten er zevenduizend kilometers aan besneeuwde wegen op het duo uit Hollandscheveld.

Hun Toyota HiLux pick-up moet de mannen uiteindelijk naar Moermansk in Rusland brengen. Hoe de route daarnaartoe precies zal verlopen, weten de twee nog niet. "We starten komende zaterdagochtend om half tien vanuit Hazerswoude. Pas dan krijgen we ons eerste punt te zien, via coördinaten", zegt Fieten.



"Dat zou via onder meer Duitsland, Polen, Letland en Litouwen kunnen. Maar voor hetzelfde geld rijden we door Scandinavië, via Denemarken, Zweden en Finland", legt hij uit.



Uitputtingsslag

Tijdens hun lange, barre tocht heeft het duo een rustdag. "Dan wordt er iets georganiseerd met een sneeuwscooter en sledehonden." De rustdag betekent automatisch dat de zevenduizend kilometers niet in zeven, maar in zes dagen moeten worden afgelegd. "Er zijn dagen dat we zo'n 2.500 kilometer rijden. Ja, het wordt een uitputtingsslag."



Geen geruzie

De twee kennen elkaar al aardig wat jaren en hebben al eerder rally's met elkaar gereden. "Over ruzie in de auto maak ik me daarom geen enkele zorgen. Het gaat altijd hartstikke goed met elkaar."



Dutch RescueDogs

Naast dat Fieten de rally een mooie uitdaging vindt, steunt hij met De Lange er een goed doel mee. "We zamelen zo geld in voor Dutch Rescue Dogs. Dit is een organisatie die belangeloos met behulp van honden mensen zoekt die vermist zijn."



Op de app Navigate North zijn de mannen te volgen onder de naam 'Team 10'.