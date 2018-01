'Het deed pijn dat wij in het nieuws kwamen als schijnconstructiebedrijf'

ASSEN - Aleson in Assen is blij dat het tot een akkoord is gekomen met vakbond FNV. De werkvoorzieningschap moet loon nabetalen aan Alescon-medewerkers die gedupeerd waren door een uitzendconstructie.

Het deed pijn dat we in het nieuws kwamen als schijnconstructiebedrijf Mirjam Pauwels