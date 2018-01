Deel dit artikel:











Rallywagen van ex-coureur onder de hamer in Parijs Willem van Dalen met zijn oude helm en geliefde Renault Alpine A110 (foto: Robbert Oosting / RTV Drenthe)

WESTERBORK - Een zeldzame rallywagen uit Westerbork gaat binnenkort onder de hamer in Parijs. Geschatte waarde: tussen de 120.000 en 180.000 euro. De Renault Alpine 110 was in de jaren tachtig van Willem van Dalen.

De bijna 68-jarige voormalig automonteur uit Westerbork, behaalde als coureur mooie successen met zijn wagen in de rallycrosswereld. Zo behaalde hij er de zevende plaats mee in het Europese kampioenschap GT-klasse rallycross.



Europese strijd

De bijzondere Alpine, waar er maar twee van in Nederland reden, was eerst van rallytalent Piet Kruythof. Die won er een Nederlands kampioenschap mee. Niet lang daarna kocht Van Dalen de auto.



Wel moest er nog aan de auto gesleuteld worden. "In 1980 hebben we heel veel met de auto liggen knoeien, omdat die technisch in heel slechte staat was. Aan het eind van 1980 en 1981 hadden we de auto heel goed op dreef, waardoor we de Europese strijd met de GT-klasse weer aankonden."



Geld op

Na een aantal redelijk succesvolle rallyjaren, viel dan toch het doek. Tijdens een strandrace in Scheveningen ging alles mis. Net nadat de motor van de auto voor 10.000 gulden gereviseerd was.



"Bij het keerpunt bij de pier in Scheveningen op het strand hoorde ik achter mij een heel grote knal", memoreert Van Dalen. "Oliespetters vlogen op mijn raam en aluminiumsplinters van de cilinder vlogen naar binnen. Er lagen zuigers en drijfstangen in mijn compartiment van de auto", legt hij uit. Daarna leek het einde van de carrière van Van Dalen in zicht; het geld was op. "Ik ben vanaf Scheveningen huilend in de auto teruggereden naar Westerbork."



Wagen verkocht

Dankzij vrienden, kennissen, fans en sponsoren lukte het Van Dalen toch om nog een aantal jaren op topniveau te racen. De auto is in de jaren tachtig uiteindelijk verkocht aan een Engelsman die hem heeft gerestaureerd. Later kocht Van Dalen de auto terug. Van Dalen kijkt terug op een succesverhaal.



"Ja, natuurlijk is dat mooi. Ik denk er altijd met weemoed aan terug. Elke dag sta ik er nog bij stil. Het heeft heel veel geld gekost, maar ik had het voor geen goud willen missen."



Kleinzoon Roy

Inmiddels is zijn kleinzoon Roy ook coureur. In een raceauto met precies dezelfde kleuren als die van zijn opa. En dat doet Van Dalen wat, z'n kleinzoon zien racen. "Om eerlijk te zijn: als ik Roy op het circuit rond zie knallen, dan ga ik meestal even apart staan. Ik krijg dan echt een brok in mijn keel en kan dan bijna niet meer praten tegen andere mensen", zegt hij.



Kippenvel

"Het is dan net alsof ik daar zelf inzit. En het klinkt misschien raar, maar het geeft me hetzelfde gevoel wat ik had als ik vroeger zelf reed. Ik krijg er kippenvel van."



Nu verkoopt hij de wagen, waar hij zoveel bijzondere momenten mee beleefde, op een veiling in Parijs. De kans is groot dat Van Dalen afreist naar Frankrijk om hier bij te zijn, om zo zijn geliefde wagen voorgoed vaarwel te zeggen.