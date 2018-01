'We krijgen echt windstoten om rekening mee te houden'

ASSEN - In een groot deel van het land wordt storm verwacht, maar in Drenthe zal dat relatief meevallen. Dat verwacht RTV Drenthe-weerman John Havinga.

Het onstuimige weer heeft te maken met een stormdepressie die boven Nederland hangt. "Het eerste aandachtspunt is sneeuw. Er kan zo'n drie tot vier centimeter sneeuw vallen", verwacht Havinga. "Maar ik verwacht dat de wind gaat toenemen en dan komt er zachte lucht achteraan. Na 7.00 of 8.00 uur gaat de sneeuw al over in regen." De temperatuur komt uit op zo'n 6 graden.Daarna krijgt Drenthe te maken met flink wat wind. Volgens Havinga komt er in andere delen van het land storm, maar is onze provincie niet helemaal vrij van problemen. "Vanaf 10.00 uur is er een zuidwestelijke wind met windkracht 7. Er is kans op windstoten van zo'n 70 tot 80 kilometer per uur. In het noorden van Drenthe is dat iets lager, maar rond Meppel kan het in de buurt van 100 kilometer per uur komen. Het zijn wel echt windstoten om rekening mee te houden." In de tweede helft van de middag draait de wind en neemt die in kracht af.De NS past morgen de dienstregeling aan vanwege het verwachte weer. In Drenthe geldt dit alleen voor de Sprinters tussen Assen en Groningen. Arriva past de dienstregeling niet aan.Groningen Airport Eelde schrapt voorlopig geen vluchten. "Vooralsnog gaan alle vluchten gewoon door. Mochten de omstandigheden ertoe leiden dat dit verandert, dan melden wij dit op onze website", laat een woordvoerder van de luchthaven weten.