Banenmarkt geeft werkloze vijftigplusser beter gevoel Oud-voetballer John de Wolf spreekt de werkzoekenden toe (foto: Josien Feitsma/RTV Drenthe)

GRONINGEN - Voor vijftigplussers is het lastig om aan werk te komen. Terwijl aan de andere kant een tekort is aan personeel in de technische- en bouwsector. Onnodig vindt het bedrijf Prima Personeel. Zij organiseerde gisteravond daarom voor het eerst het Old School Event om werkgevers met werkzoekende vijftigplussers in contact te brengen.

Geschreven door Josien Feitsma

"Het zijn vooroordelen waar we eigenlijk gewoon vanaf moeten. Die mensen kunnen veel meer dan we met zijn allen denken. Ze zijn gedisciplineerd, sociaal, loyaal en hebben een bak aan ervaring en kennis die ze kunnen overdragen aan jongeren", legt de leider van het project, Frank Schieven, uit.



Lastig

Peter Crane uit Roden is werkzoekende en merkt dat het nu lastig is om aan een baan te komen. "Je komt toch steeds weer uit op het argument dat je boven de 50 jaar oud bent en dat dan het profiel niet past."



Hij baalt ervan dat werkgevers soms niet verder kijken dan de persoonsgegevens. "Het is wel frustrerend, maar je moet toch doorzetten en als je iets wilt dan moet je daar ook voor vechten denk ik." Daarom besloot Crane naar de banenmarkt in Groningen te komen en in gesprek te gaan met werkgevers.



Ervaring

Nico Tamis van Visser & Smit Haneb uit Hoogeveen is op zoek naar vijftigplussers. In zijn bedrijf laat hij jongeren samenwerken met vijftigplussers en Tamis is blij met de mix. "Naast een stuk vakkennis wat men meekrijgt vanuit de opleiding en stage is juist ook die werkervaring, die levenservaring voor het bedrijf belangrijk."



Tips

Voor de mensen die op zoek zijn naar een nieuwe baan heeft Tamis een paar tips: "Bereid je goed voor door je cv op zak te hebben, presenteer je goed, wees proactief, stap af op mensen en stel vragen. Ik denk dat dat het belangrijkste is, die eerste indruk."



Direct contact

Volgens de organisatie was het evenement een succes en ook Crane was enthousiast. "Je hebt hier geen tussenpersoon meer voor je zitten. Je kunt hier makkelijker je verhaal vertellen. Echt van persoon tot persoon. Ja, dat geeft wel een goed gevoel."