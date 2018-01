Burgemeester Jager: Westervelds gas geen alternatief voor dichtdraaien gaskraan Groningen

DIEVER - Burgemeester Rikus Jager van Westerveld kan er nog boos om worden. Waarom is er nog steeds geen regeling voor schade door gaswinning?

Zijn eigen gemeente Westerveld herbergt verschillende kleine gasvelden. En daar komen, als het aan producent Vermilion Energy ligt, nog een paar bij. "Ze hebben inmiddels ook een vergunning voor nog twee proefboringen. Een daarvan is bij Vledderveen."En dan wil Vermilion ook nog eens drie keer zo snel als in eerste instantie gepland, het gasveld bij Wapse leeghalen. "Ik denk dat de gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen terechtkomen in Drenthe." Met andere woorden: het Drentse gas moet straks als alternatief dienen voor de verminderde productie in Groningen, stelt Jager.In Groningen wordt nu gewerkt aan een schadeprotocol. Maar die regeling moet ook gaan gelden voor Drenthe, zo zei Jager vanavond tijdens de nieuwjaarsreceptie. "Ik vind dat alle burgers van Nederland recht hebben op dezelfde behandeling als het gaat om schade door gaswinning. Net als in Groningen."Jager krijgt regelmatig vragen van inwoners van Westerveld over de gaswinning. En dan met name over de risico's van aardbevingen en 'Groningse toestanden'. "Laten we ons gas gebruiken als voorraad voor als je groene energie even niet voorhanden hebt. We moeten omschakelen naar duurzame energie."Volgens de eerste burger van Westerveld is het tijd om een schadefonds in te richten. "Zorg dat schade vanuit dit fonds wordt betaald. Dat neemt ook veel onrust bij inwoners weg. Begin met een storting van zo'n 30 miljoen euro."