Laura Dijkema: Periode zonder club was achteraf wel fijn

VOLLEYBAL - Terwijl haar teamgenoten zich afgelopen zomer na het EK in Azerbeidzjan weer richting hun clubteams spoedden, zat Laura Dijkema ineens zonder. Na een periode zonder wedstrijden staat de Beilense morgen weer op het veld.

Ze tekende deze week voor anderhalf jaar bij Il Bisonte Firenze in Florence. Een ambitieuze club die onlangs trainer Giovanni Caprara aanstelde, oud-bondscoach van onder meer Rusland, Turkije en Italië. "Ze staan momenteel achtste of negende", zegt Dijkema vanuit Florence. "Het doel dit seizoen is de play-offs halen en volgend jaar willen ze doorgroeien. Caprara is echt een toptrainer en dit is een mooie kans om met hem samen te werken."



Het bericht dat ze weg moest bij Novara, de club waarmee ze landskampioen werd, kwam afgelopen zomer als verrassing. "Dat was vervelend. Ik had een tweejarig contract en we hadden een goed seizoen gedraaid. Maar de nieuwe trainer wilde een andere spelverdeelster. Dat kreeg ik vrij laat te horen, alle goede teams in topcompetities waren toen al voorzien."



Dijkema besloot te wachten en ondertussen haar conditie op peil te houden op Papendal. Wie denkt dat de 27-jarige daar een zware periode heeft gehad, heeft het mis. "Ik las in de media dat mensen zich zorgen maakten en het vervelend voor me vonden. Maar eigenlijk was het heel fijn. Voor het EK liep ik een enkelblessure op, daar heb ik nu goed van kunnen herstellen. Daarnaast ben ik de afgelopen tien jaar steeds alleen maar doorgegaan. Het was fijn om even iets gas terug te nemen en lekker in Nederland te zijn. Het was niet zo gepland, maar achteraf was het oké."



Sinds gisteren is ze terug in Italië en vandaag trainde ze voor de eerste keer mee. "De eerste indrukken zijn goed. En morgen speel ik al mijn eerste wedstrijd, het kan snel gaan. Ik mis nog wat wedstrijdritme, maar ben fit en heb er zin in."