Minder WW-uitkeringen in Drenthe

ASSEN - Het aantal mensen met een WW-uitkering in Drenthe is in 2017 flink afgenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Eind december 2017 telde Drenthe 11.081 mensen met een WW-uitkering. Dat zijn er 3.067 minder dan een jaar eerder, een afname van 21,7 procent.



Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en vinden mensen met een WW-uitkering vaker werk. Vooral in de bouw, de uitzendbranche en de zorg zijn de positieve ontwikkelingen zichtbaar.