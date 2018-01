Code oranje voor Drenthe vanwege storm

ASSEN - Het KNMI heeft voor Drenthe code oranje afgegeven vanwege de zware westerstorm. De piek van de storm wordt tussen 11.00 uur en 14.00 uur verwacht, zegt RTV Drenthe-weerman John Havinga.

Het onstuimige weer heeft te maken met een stormdepressie die boven Nederland hangt. Voor een groot deel van Nederland geldt code rood. De Noordelijke provincies zijn uitgezonderd.Drenthe krijgt te maken met flink wat wind. "Vanaf 10.00 uur is er een zuidwestelijke wind met windkracht 7. Er is kans op windstoten van zo'n 80 tot 90 kilometer per uur. In het noorden van Drenthe is dat iets lager, maar ten zuiden van de lijn Diever-Emmen kunnen windstoten van meer dan 100 kilometer per uur voorkomen. Het zijn echt windstoten om rekening mee te houden", aldus Havinga.In de tweede helft van de middag draait de wind en neemt die in kracht af.