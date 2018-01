Claudia de Breij zingt tijdens dodenherdenking Kamp Westerbork

HOOGHALEN - Cabaretier Claudia de Breij treedt op 4 mei op tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork.

De Breij zingt een aantal nummers, waaronderDaarnaast is in het programma van de dodenherdenking een belangrijke rol weggelegd voor kampoverlevenden en jongere generaties."Herdenken op 4 mei is heel belangrijk voor mij. Vroeger al, van huis uit, maar nu ik volwassen ben en de wereld zie veranderen nog meer", aldus De Breij. "De geschiedenis herhaalt zich zelden letterlijk, maar ze rijmt wel. Daarom is het belangrijker dan ooit om stil te staan bij ons verleden."Vorig jaar bracht Douwe Bob een eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Het jaar daarvoor Tim Knol