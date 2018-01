Deel dit artikel:











Hydrowear schaalt productie op voor Frankrijk Het donkerblauwe regenpak voor de Franse post (foto: Tiffany Frasa/RTV Drenthe) De fabriek van Hydrowear in Kroatië (foto: Hydrowear)

EMMEN - Postbodes in Frankrijk lopen binnenkort in regenpakken uit Emmen. Het bedrijf Hydrowear levert tussen de 300.000 en 400.000 regenpakken aan het Franse staatspostbedrijf La Poste.

Geschreven door Tiffany Frasa

"We zijn er ontzettend blij mee", vertelt directeur Gerard Cramer van Hydrowear. "We gaan tussen de 60.000 en 80.000 pakken per jaar leveren, vijf jaar lang."



Meer werkgelegenheid

De regenpakken worden niet in een fabriek in Nederland gemaakt, maar in Kroatië. "We hebben de productie daar ook al opgeschaald", zegt Cramer. "Hier in Emmen hebben we twee mensen aangenomen, maar zo'n order zorgt hier niet echt voor werkgelegenheid. Dat gebeurt vooral in Kroatië."



Het bedrijf maakte voorheen ongeveer 10.000 pakken per maand, maar dat moet nu bijna worden verdubbeld. "We hebben ook een nieuwe productie opgestart voor dit soort artikelen in China", zegt Cramer.



Binnen halen

Er waren vijf concurrenten voor de opdracht van het Franse postbedrijf. Hydrowear was in de eerste instantie te duur, dus werd er gekozen voor een bedrijf met de productie in China. "Dat bleek uiteindelijk niet goed genoeg, dus kwamen wij weer in beeld", vertelt Cramer.