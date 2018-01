Stelling: Een tik uitdelen in een relatie moet kunnen

ASSEN - Bijna een op de drie Nederlanders vindt partnergeweld onder bepaalde omstandigheden acceptabel.

Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim 3.000 Nederlanders dat is uitgevoerd door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en Blijf Groep in samenwerking met onderzoeksbureau Motivaction.Volgens de onderzoekers zijn bijna alle Nederlanders (90 procent) het erover eens dat geweld binnen een relatie niet kan. Maar als respondenten concrete situaties voorgelegd krijgen, zoals overspel of onenigheid over de opvoeding, verschuiven de grenzen. Dan blijkt uiteindelijk dat 29 procent het gebruik van geweld tegen de partner onder bepaalde omstandigheden wel aanvaardbaar vindt, stellen de onderzoekers. Vooral vrouwen zijn het slachtoffer.Bijna niemand is voorstander van geweld. Maar als het gaat om een concrete situatie zoals een partner die kinderen slaat, vindt een op de drie geweld als tegenreactie geen gek idee meer.