Zoek het uit! - Plastic afval of mobiel bereik?

ASSEN - Waarover zou jij meer willen weten, plastic afval of mobiel bereik? Stem op deze ingestuurde vragen, en wij zoeken het uit!

Plastic afval wordt in sommige gemeenten al jaren gescheiden opgehaald, in andere gemeentes nog maar sinds kort. Ben Jansen uit Geesbrug vroeg zich af wat er eigenlijk gebeurt met al dat plastic afval, en hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! Bereik met je mobiele telefoon is in delen van Drenthe nog altijd geen vanzelfsprekendheid. Hoe kan het eigenlijk dat anno 2018 dit nog steeds niet goed geregeld is? Deze vraag werd aan ons gesteld door Liesbeth Orsel uit Erm.Stem nu op de vraag waarvan je graag ziet dat wij het antwoord gaan uitzoeken. Heb je zelf een vraag waarvan je denkt: 'Zoek het uit!' ? Stuur hem in, en wie weet gaan wij binnenkort op zoek naar het antwoord!