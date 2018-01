Verkeersmaatregelen Ermerweg in Emmen vallen twee keer zo duur uit

EMMEN - Een rotonde, een dertig kilometerzone en twee verhoogde plateaus moeten het sluipverkeer over de Ermerweg weren.

Dat is het plan van een werkgroep die daar lange tijd aan heeft gewerkt. Het college van burgemeester en wethouders omarmt dat plan. Alleen: de suggesties van de werkgroep komen uit op 1,2 miljoen euro en de gemeente heeft voor de aanpak 600.000 euro gereserveerd."Ik moet met de werkgroep gaan praten over een oplossing", zegt verantwoordelijk wethouder Robert Kleine. "Die zes ton is wel het kader waar binnen we moeten werken."De automobilisten gaan, als het aan de gemeente en de werkgroep uit Noordbarge ligt, in vervolg via de Rondweg en Hondsrug naar het Emmer centrum.Om het verkeer aan te moedigen die route te nemen, wordt een aantal maatregelen bij de Ermerweg en omgeving genomen. De Ermerweg wordt ingericht als een dertig kilometerzone, de kruising Ermerweg met de Nieuw-Amsterdamsestraat wordt een rotonde. Daarnaast wordt de brug over het Oranjekanaal aangelegd als een verhoogd plateau. Ook wordt het kruispunt Ermerweg met de Noordbargestraat verhoogd.Als suggestie heeft de werkgroep gedaan om de maximumsnelheid van bijvoorbeeld de Rondweg te verhogen, wat de kosten van het plan verhoogt. "Ook daar gaan we over praten. Het klinkt flauw, maar uiteindelijk gaat de werkgroep daar niet over", aldus Kleine.De werkgroep had een hele kluif aan de totstandkoming van dit plan. Een eerdere proef van de gemeente leidde tot veel commotie. Als proef was in de zomer van 2016, toen Wildlands net open was, de Ermerweg afgesloten voor vier maanden. Dat leidde tot veel protest van omwonenden en ondernemers.Een werkgroep is er uiteindelijk in geslaagd om met een gedragen plan te komen. "Alle inwoners hebben hun voorkeuren kunnen aangeven", zegt de wethouder. Wanneer er met de werkzaamheden wordt gestart, is nog niet bekend. Ook gaat de gemeenteraad eerst zijn mening geven tijdens de commissievergadering op 5 februari.